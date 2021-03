Paris SG-FC Barcelone : les Blaugranas ne cachent pas leur fierté

La suite après cette publicité

La remontada n'a pas eu lieu. Le FC Barcelone espérait à nouveau écrire l'histoire en éliminant le Paris SG après le lourd revers à l'aller au Camp Nou (1-4). Mais les Blaugranas sont tombés sur un grand Keylor Navas et n'ont pu faire mieux qu'un nul (1-1, 8e de finale retour de Ligue des Champions). Malgré la déception, un sentiment prédomine côté catalan.

«Nous sommes éliminés, c’est ce qui compte le plus ce soir (mercredi). Mais on a été éliminé en ayant de bonnes sensations. On a eu les opportunités pour mettre à mal notre adversaire. Nous avons été supérieurs en première période, en prenant des risques derrière avec un marquage individuel. On méritait plus», a ainsi souligné Ronald Koeman en conférence de presse d'après-match avant de poursuivre.

Le Barça y a cru

«L’attitude en première période a été bonne, aujourd’hui, on a tout donné dès le début du match. Avec le résultat de l’aller, c’était plus facile d’avoir cette attitude. (...) Nous sommes tristes, mais on a laissé une bonne image», a apprécié le technicien néerlandais. Pedri est sur la même longueur d'onde. «Nous avons fait un bon match, mais nous avons raté les occasions. On pensait qu’on pouvait faire une remontada. (...) Le match aller s’est passé de cette façon et l’idée c’était de tout changer ici. On n’a pas pu le faire», a-t-il regretté, fier malgré tout.

Et Antoine Griezmann de conclure. «Vu l’aller c’était pas difficile (de faire mieux). On a fait un gros match, surtout la première période où ils ne savaient pas comment défendre. Mais Navas a fait un grand match. On a essayé en deuxième, mais ils ont plus défendu, ça na rien à voir avec l’aller. Après l’aller, on se dit que c’est vraiment dommage. C’est comme ça, c’est le foot, c’est aller-retour. Les deux matches sont très importants, mais ça va nous donner confiance pour la finale de la Coupe du Roi et en Liga», a lancé le Français. Et si ce coup dur était finalement un mal pour un bien ?