Le FC Barcelone blinde Gavi !

Hier soir, le FC Barcelone s'est incliné 2 à 0 face au Bayern Munich à l'Allianz Arena. Une défaite au goût amer pour Xavi et ses troupes qui espéraient mieux. De retour en Catalogne, les Culés ont cependant reçu une bonne nouvelle ce mercredi matin. En effet, Gavi a prolongé son bail avec les pensionnaires du Camp Nou.

«Le FC Barcelone et le joueur Pablo Páez Gavira, ‘Gavi’, ont trouvé un accord concernant la prolongation du contrat les unissant, jusqu'au 30 juin 2026. Sa clause libératoire s'élève à 1 milliard d'euros. La cérémonie de la signature du nouveau contrat aura lieu le jeudi 15 septembre à 18h au Spotify Camp Nou, selon l'agenda suivant : 17:00h Ouverture des portes du Sportify Camp Nou. 18:00h Signature sur le terrain et discours de Joan Laporta et de Gavi».