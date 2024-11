LdC : l’Étoile Rouge de Belgrade et Radonjić humilient Stuttgart, Sturm Graz écoeure Girona

En attendant le choc à haute altitude entre Liverpool et le Real Madrid, deux rencontres faisaient figure d’amuse-bouche ce mercredi en access prime time. Stuttgart, deuxième de Bundesliga la saison passée, était en déplacement en Serbie pour y défier l’Étoile Rouge de Belgrade. Un match piège qui a eu raison des Allemands, futurs adversaires du PSG et littéralement écrasés (5-1). Pourtant, c’étaient bien eux qui ouvraient le score par l’intermédiaire de l’ancien Sochalien Ermedin Demerovic (5e, 0-1), auteur d’une belle reprise de volée sur une remise de l’international espoir tricolore Enzo Millot. Quelques minutes plus tard, un autre ancien pensionnaire des championnats français se mettait en lumière : Silas. Prêté par… Stuttgart, l’international congolais ajustait Nübel d’une frappe du pied droit (12e, 1-1). À la demi-heure de jeu, le scénario de la rencontre nous offrait encore une belle petite histoire puisque Rade Krunic répondait à son coéquipier de sélection Demirovic, en marquant lui aussi d’une reprise de volée (2-1, 31e). Ce même Demirovic qui s’était vu refuser un but quelques secondes plus tôt, encore sur un service de Millot, pour hors-jeu.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 27 Stuttgart 4 5 -7 1 1 3 4 11 31 Étoile rouge 3 5 -8 1 0 4 9 17

Mais au retour des vestiaires, les Serbes, soulevés par l’ambiance du Stadion Rajko Mitic, faisaient tourner la rencontre à leur avantage. Ivanic marquait sur corner (65e, 3-1), quand l’ancien Marseillais Nemanja Radonjic portait l’addition à 4 sur son premier ballon, et à l’issue d’un contre éclair (69e, 4-1). Il s’offrait même un doublé après un numéro d’équilibriste dans la surface allemande (88e, 5-1). En créant la sensation, Étoile Rouge de Belgrade grimpe à la 31e place au classement, tandis que Stuttgart est 27e. Enfin, dans l’autre rencontre de la soirée, Girona a été battu par Sturm Graz (1-0), qui n’avait pas empoché le moindre point avant ce soir. Les Catalans peuvent notamment s’arracher les cheveux après le raté de la semaine de Martin, à moins de deux mètres du but vide en première période. L’unique but de cette rencontre est l’œuvre du jeune Mika Biereth, attaquant danois de 21 ans vendu par Arsenal cet été. Un succès qui permet à Sturm Graz (29e) d’enregistrer son premier succès de la saison en C1, et de dépasser Gérone (30e) à la différence de buts.