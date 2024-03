Énorme coup dur pour l’OM et Bamo Meïté

Il était celui qui montait doucement en puissance du côté de l’OM. Pour pallier l’absence de Samuel Gigot, Bamo Meïté (22 ans) avait pris du galon ces derniers temps. Il était même titulaire lors des trois derniers matchs de son équipe face à Nantes, Villarreal et Rennes, évoluant parfois en défense centrale, parfois au poste de latéral droit. Malheureusement pour l’ancien Lorientais, on ne devrait plus le revoir de la saison d’après La Provence.

Lors de l’entraînement d’hier matin, il s’est blessé, et plutôt lourdement, suite à un choc avec Luis Henrique. Dans un duel, le Brésilien est retombé sur son coéquipier, le laissant sur le carreau pour un long moment. D’après les premiers examens, Meïté est victime d’une double entorse de la cheville, doublée d’un problème au genou. Sur ce dernier point, le quotidien assure qu’il n’y a pas d’arrachement. Le joueur serait déjà tourné vers la rentrée prochaine.

Fin de saison pour Meïté

Il s’agit là d’un vrai coup dur en vue du sprint final de la saison. Avec 25 apparitions toutes compétitions confondues, l’Ivoirien d’1m83 avait réussi à se faire une place dans l’effectif, grattant même de plus en plus de temps de jeu ces dernières semaines. Sa blessure intervient à un mauvais moment puisque de grandes échéances approchent, comme le classique face au PSG et la double confrontation face à Benfica en quarts de finale de la Ligue Europa.

Jean-Louis Gasset espérait recharger les batteries durant cette trêve internationale. C’est pour le moment une mauvaise nouvelle qui vient le plomber. L’infirmerie est déjà assez pleine comme ça. Outre Gigot, blessé à l’épaule, Valentin Rongier ne s’est toujours pas rétabli de sa blessure au genou, alors que le jeune Bilal Nadir s’est rompu un ligament croisé en janvier dernier. Meïté, arrivé cet été dans le cadre de l’échange avec Isaak Touré (parti à Lorient), va devoir prendre son mal en patience.