LdC féminine : l'OL dispose de Zürich et poursuit son embellie

Ce mercredi, il n'y avait pas de Coupe du monde mais de la Ligue des champions féminine. Les joueuses de l'Olympique Lyonnais, entraînées par Sonia Bompastor, recevaient Zürich à 18h45, dans le cadre de la 4e journée de la reine des compétitions. Ce fut une promenade de santé, au Groupama Stadium, pour les coéquipières de Delphine Cascarino, avec une victoire 4-0 nette et sans bavure. L'ancienne attaquante américaine du PSG, Lindsey Horan, a ouvert la marque tôt dans la rencontre (14e) servie par la jeune Melvine Malard (22 ans).

La suite après cette publicité

Cette dernière est également venue s'offrir un doublé pour punir définitivement les Suissesses. Avant que la virevoltante Delphine Cascarino ne vienne inscrire un quatrième but (90+4). Avec un match de plus, l'OL passe provisoirement 2e de ce groupe C, derrière Arsenal mais devant la Juventus, qui s'affrontent ce soir, à 21h. A la même heure que les Lyonnaises, Benfica s'est s'imposé 3-1 sur la pelouse de Rosengard, dans le cadre du groupe D.