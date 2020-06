Rennes a entamé des discussions avec Amiens pour Guirassy

Serhou Guirassy pourrait quitter Amiens dans les prochaines semaines. Comme nous vous le révélions cet hiver, le natif d'Arles, auteur de 9 buts en 23 matches en Ligue 1 cette saison, était courtisé lors du mercato hivernal. Plusieurs clubs français et anglais avaient tenté d'enrôler, en vain, l'avant-centre amiénois. Récemment le Stade Rennais a initié des premiers contacts avec l'entourage du joueur et a depuis accéléré.

Selon nos informations, le club breton, qui recherche un attaquant de pointe, a parallèlement entamé des discussions avec son homologue picard dans le cadre d'un transfert, et une première offre aurait été formulée. Les derniers échanges, très concrets, avec son représentant tournaient autour du projet rennais et d'un possible accord contractuel. Les demandes de l'ancien Lillois ont été transmises. Elles n'ont pas fait sourciller Rennes. Le nouveau directeur sportif breton Florian Maurice aimerait devancer la concurrence féroce venue de l'étranger sur ce dossier. Sous contrat jusqu'en 2022, l'avant-centre privilégie quant à lui, de rester en France. Les données du dossier sont posées.