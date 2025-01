Manchester United accélère pour Patrick Dorgu

Journée chargée pour les dirigeants de Manchester United en déplacement en Italie. Outre les émissaires de Naples, pour discuter d’une potentielle vente d’Alejandro Garnacho, ils vont rencontrer leurs homologues de Lecce, pour évoquer le dossier Patrick Dorgu. Ce latéral gauche de nationalité danoise est entré dans le viseur de MU, qui souhaite prêter Tyrell Malacia durant ce mercato hivernal, et donc trouver une alternative à Luke Shaw, Diogo Dalot et Noussair Mazraoui, qui se partagent le rôle.

L’éclosion de Dorgu à Lecce a été remarquée, avec 20 titularisations et 3 buts en Serie A cette saison. Les dirigeants du club italien demandent entre 30 et 35 M€, plus des bonus, pour lâcher leur joueur, également suivi de près par le Napoli, comme l’assure la Gazzetta dello Sport.