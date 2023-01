Liga : l’Atlético de Madrid doit se contenter du nul à Almeria

Dernière rencontre du dimanche en Liga, alors que le Real Madrid et le FC Barcelone s’apprêtent à jouer la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite. L’Atlético de Madrid voulait faire le plein de points en affrontant Almeria au Power Horse Stadium ce dimanche après-midi, dans le cadre de la 17ème journée de Liga.La première période a été assez équilibrée entre les deux équipes mais ce sont les hommes de Diego Simeone qui sont parvenus à ouvrir le score dans le sillage d’Angel Correa sur une passe décisive du Français Geoffrey Kondogbia (18e). Néanmoins, El Bilal Touré a trouvé une brèche (37e) pour permettre à son équipe d’égaliser avant la pause.

En seconde mi-temps, les Madrilènes se sont procurés plus d’occasions, bien que les locaux aient tiré au but plus de fois durant ce second acte. Aucune des deux équipes n’est parvenue à faire plier l’adversaire. Un match nul (1-1) assez logique marqué par une certaine intensité avec près de 30 fautes et sept avertissements délivrés, mais Diego Simeone peut nourrir des regrets. A noter l’expulsion de Sergio Reguilon pour deux cartons jaunes (85e, 89e). Au classement, l’Atlético de Madrid reste à la 4ème position, tandis qu’Almeria grimpe à la 13ème place. Le weekend prochain, les Colchoneros accueilleront le Real Valladolid. Les Rojiblancos se déplaceront à Valence lundi soir, au cours de la 18ème journée du championnat espagnol.

