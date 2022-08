Serie A : l'Udinese s'imposent, la Lazio et Empoli accrochés

Suite de la 4ème journée de Serie A à 18h30 ce mercredi avec trois nouvelles rencontres. A 18h30, la Lazio se rendait à Gênes pour affronter la Sampdoria tandis que l'Udinese recevait la Fiorentina et Empoli le Hellas Verone. Dans le premier match cité, les Laziale se sont fait rejoindre au score dans le temps additionnel (1-1) sur la pelouse de la Samp. L'ouverture du score est venue d'un but de l'inusable Ciro Immobile en première période (21e) tandis que les Blucerchiati ont égalisé par l'intermédiaire de Manolo Gabbiadini (90e+2). Avec ce match nul, la Lazio remonte à la 4ème place au classement provisoire.

Dans la deuxième rencontre, les Primi Bianconeri d'Italia ont battu la Viola sur le même score (1-0). Le seul but de la rencontre a été l'œuvre de Beto juste après la fin du premier quart d'heure (17e). Enfin dans le dernier match, l'Empoli et le Hellas Verone se sont neutralisés (1-1). Les buts ont été inscrits par Tommaso Baldanzi (26e) pour les Azzurri et par Yayah Kallon (69e) pour les Gialloblu. D'autres matchs sont programmés ce soir avant la clôture de cette 4ème journée dès demain.