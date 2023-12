Ligue des Champions, PSG : les pépins physiques s’enchaînent au Borussia Dortmund !

Le Borussia Dortmund jouera nettement moins gros que le Paris Saint-Germain dans cinq jours devant son public du Signal Iduna Park. Premier du groupe F avec 10 points, le BVB est assuré d’être présent au rendez-vous des huitièmes de finale puisqu’il compte cinq longueurs d’avance sur le troisième, Newcastle. Toutefois, les Marsupiaux ne prennent pas ce match à la légère puisqu’ils pourraient finir deuxièmes du groupe en cas de victoire parisienne.

La suite après cette publicité

Avec des clubs tels qu’Arsenal, le Real Madrid, Manchester City et le FC Barcelone assuré d’être premiers, Dortmund veut logiquement se préserver d’un tirage encore plus compliqué pour les huitièmes. Malheureusement pour l’entraîneur des Jaune et Noir, Edin Terzic, il risque de devoir gérer l’affiche de ce week-end face au RB Leipzig et ce choc face aux Rouge et Bleu sans plusieurs joueurs. Le coach du BVB doit déjà se priver des offensifs Sébastien Haller et Felix Nmecha, touchés respectivement au genou et à la hanche le mois dernier.

À lire

PSG : la sortie remarquée de Luis Enrique sur le rôle de Kylian Mbappé

Le BVB pas épargné

Les ennuis se sont poursuivis lors du huitième de finale de coupe d’Allemagne perdu sur le terrain de Stuttgart (2-0). En plus de la défaite, Dortmund a perdu plusieurs joueurs sur blessures. En effet, Youssoufa Moukoko, Marius Wolf, Marcel Sabitzer et Salih Özcan ont tous dû quitter le terrain prématurément. Le premier cité a été victime d’une blessure musculaire à la cuisse, le second s’est foulé la cheville et le troisième est touché au mollet. Concernant le quatrième, bonne nouvelle, il a pu s’entraîner avec l’équipe. En revanche, le défenseur norvégien Julian Ryerson ne rejouera pas avant 2024 à cause d’une blessure au ligament interne du genou.

La suite après cette publicité

Une absence confirmée par le club. «Julian Ryerson s’est blessé au genou lors du match à l’extérieur à Stuttgart mercredi et ne sera disponible pour le BVB qu’à la fin de l’année. L’attaquant Youssoufa Moukoko manquera les matchs restants de l’année en raison d’une blessure à la cuisse.» Cet après-midi, en conférence de presse, Terzic a annoncé deux retours, mais a confirmé que Sabitzer et Wolf restaient incertains. « Bonne nouvelle, Gio Reyna et Niklas Süle ont pu être avec nous sur le terrain d’entraînement, nous supposons donc que les deux seront disponibles demain (face au RB Leipzig, ndlr). Il y a deux points d’interrogation, à savoir Marcel Sabitzer et Marius Wolf ». Affaires à suivre.

Retrouvez le match Dortmund - PSG sur CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.