MU : un grand nom a donné son feu vert pour remplacer Ten Hag

Rien ne va plus à Manchester United. Largués au 14e rang de Premier League et en difficulté pour leurs débuts en Ligue Europa, les Red Devils sont dans une mauvaise passe et le premier décrié est surtout Erik ten Hag. Très fragilisé depuis la lourde défaite à Old Trafford, contre Tottenham (0-3), le technicien néerlandais est toujours plus que menacé après le nul à Aston Villa (0-0) et son adjoint, Ruud Van Nistelrooy, est déjà cité pour prendre l’intérim jusqu’à la fin de saison.

Pour prendre les rênes de Manchester United, les noms de Simone Inzaghi et Gareth Southgate avaient déjà été évoqués, alors que plus récemment, on apprenait que Xavi Hernández avait été cité, tout comme Thomas Tuchel, lié à MU depuis plusieurs mois déjà. Mais selon les informations du Manchester Evening News, le coach allemand, libre depuis son départ du Bayern Munich, a de nouveau été approché et est d’ores et déjà partant pour une aventure à Old Trafford.