PUMA dévoile la nouvelle collection Iconic aux couleurs de l'OM

Mandanda et Payet avec la collection Iconic de Puma

PUMA a présenté ce vendredi une nouvelle collection aux couleurs de l'Olympique de Marseille, à deux jours d'un Classique très attendu au Parc des Princes en Ligue 1.

Les fans de l'Olympique de Marseille peuvent avoir le sourire. Déjà, parce que leur club de cœur s'est qualifié pour une demi-finale de Coupe d'Europe (Ligue Europa Conférence) après avoir éliminé le PAOK Salonique en quarts. Pour accentuer cette euphorie, PUMA a dévoilé ce vendredi, en guise de célébration, une nouvelle collection Iconic, dans la continuité de l'histoire lancée il y a maintenant deux saisons, aux couleurs du club de la cité phocéenne.

La suite après cette publicité

Après la collection Football Heritage, lancée début mars, la marque allemande et l'OM ont décidé d'afficher le nouveau visage de la gamme Iconic. Cette fois, le style classique MCS y est revisité.

Un style classique mais rafraîchissant

«Cette année, la nouvelle collection arbore les couleurs indissociables de l’Olympique de Marseille avec une inspiration graphique CLOUD DYE pour un look unique et frais», précise le communiqué de PUMA pour l'occasion.

Vous l'aurez compris, le bleu et le blanc sont donc mis à l'honneur dans cette nouvelle collection Iconic, qui comprend par ailleurs deux vestes, deux t-shirts, un sweat, un pantalon ainsi qu'un short.

Des produits toujours éco-responsables

À noter qu'«un coloris sera destiné aux joueurs et un autre au staff marseillais», qui porteront cette gamme jusqu'à la fin de l'exercice 2021-2022. Et possiblement dès ce dimanche, au Parc des Princes, pour le Classique face au PSG, pour donner encore plus de visibilité à ces nouveautés.

Enfin, toujours dans une démarche éco-responsable, tous ces produits sont développés en polyester 100% recyclé. Un geste important pour PUMA, qui véhicule une image écologiste toujours plus importante et qui prouve qu'être performant est possible dans une logique de développement durable.