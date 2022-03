Football Heritage, la nouvelle collection lifestyle de l'OM et Puma

Alvaro et Caleta-Car avec la nouvelle collection Football Heritage de Puma et l'OM

Puma a lancé ce mardi une collection lifestyle aux couleurs de l'Olympique de Marseille, intitulée Football Heritage, puisant son inspiration dans les années 1990.

Les fans de l'OM se frottent les mains. Ce mardi, Puma et l'OM ont dévoilé au grand jour une nouvelle collection lifestyle "Football Heritage", aux couleurs du club de la cité phocéenne bien évidemment. Steve Mandanda, Dimitri Payet, Alvaro Gonzalez ou encore Duje Caleta-Car ont notamment été choisis pour représenter fièrement leur club dans cette opération.

Une collection inspirée des années 1990

Cette nouvelle sortie prend racine du style des années 1990 et des produits Sportstyle de la marque allemande, comme elle le précise elle-même dans le communiqué publié pour l'occasion. On y retrouve notamment des joggings, des maillots pré-match, des vestes, des hauts de trainings et même un maillot spécial.

Le sponsor du club marseillais depuis 2018 entend, à travers cette nouvelle collection «au look moderne et détaillé», réunir toutes les générations de supporters de l'OM. Car les vêtements qui composent cette sortie mélangent des motifs de la gamme actuelle avec la coupe vintage des années 90, décennie du sacre olympien en Ligue des champions (1993).

L'ancien logo de l'OM à l'honneur, "King" aussi

Le fait notable de cette collection Heritage, Puma a souhaité mettre en avant son silo historique "KING", toujours pour célébrer l’héritage football de la marque. « Présente sous le logo de la marque et sur le tee-shirt, l’inscription "KING" fait référence à la paire de crampons emblématique de la marque allemande, portée par les plus grands joueurs de l’histoire de ce sport. »

Les plus nostalgiques ne manqueront pas de relever que l'ancien logo de l'OM reprend ses droits par le biais de cette collection, Puma rendant hommage « à une institution ayant marqué des générations entières. En les associant, PUMA réunit deux symboles qui ont traversé le temps apportant alors une touche rétro à la silhouette. »

Quelques morceaux de cette collection Football Heritage sont notamment déjà disponibles sur le site officiel de l'OM.