Sepp Blatter raconte comment il a frôlé la mort

Président de la FIFA entre 1998 et 2015, l’homme d’affaires suisse Sepp Blatter (88 ans) est désormais en retrait du football lui qui a été condamné à six ans de suspension dans une affaire de corruption. Connaissant à l’époque de gros problèmes de santé, il avait été amené à passer une semaine dans le coma, une expérience de proximité avec la mort dont il est revenu pour The Telegraph.

La suite après cette publicité

«J’ai eu des hallucinations. J’ai vu que des anges venaient me chercher et voulaient m’emmener. Et j’ai dit : "Non, je ne suis pas prêt à y aller." J’étais dans le coma, j’étais dehors, et il y avait deux jolies dames en robe blanche qui s’occupaient de moi et j’avais un appareil pour respirer. Et puis ils ont dû le changer. Mais, dans mon rêve c’était qu’il y avait des anges. Ils ont dit : "Vous devez venir. Tu dois mourir maintenant. Ils vous attendent au paradis". Il m’a fallu plus de trois mois pour réaliser que j’étais toujours en vie» a-t-il ainsi expliqué au média anglais.