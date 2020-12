LdC : l'Ajax manque sa finale contre l'Atalanta, Liverpool accroché par Midtjylland

Clap de fin dans ce groupe D de la Ligue des Champions. Et ce n'était pas une dernière journée dénuée d'enjeux car même si Liverpool était assuré de terminer premier peu importe son résultat contre Midtjylland, l'Ajax pouvait arracher sa qualification pour les 8es de finale en battant l'Atalanta à domicile. Les hommes d'Erik Ten Hag n'ont pas réussi à remporter leur finale.

Dans ce match entre deux équipes offensives, les Néerlandais, qui ont terminé la rencontre à 10, ont même perdu le match à cause d'un but de Luis Muriel (85e). L'Ajax devra se contenter de la Ligue Europa pendant que les Bergamasques verront les 8es de la C1 pour la deuxième fois en deux participations. Dans l'autre rencontre, un Liverpool quelque peu remanié a permis aux Danois de Midtjylland d'obtenir un deuxième point dans la compétition après un match nul un but partout, avec des réalisations de Salah (1ère) et Scholz (62e).