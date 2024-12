Où en est João Mendes, le fils de Ronaldinho ?

À 45 ans, Ronaldinho va bientôt devenir grand-père. En effet, son fils, João Mendes de Assis Moreira, va bientôt devenir papa pour la première fois. Il a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux avec sa compagne, l’influenceuse Giovanna Buscacio (25 ans). Un couple ensemble depuis peu, mais comme il l’a précisé sur Instagram «seize semaines et ça compte déjà.» Si côté vie privée tout semble aller pour le mieux, le jeune homme de 19 ans, né de la relation entre Ronnie et une ancienne danseuse, Janaina Mendes; mène une carrière de footballeur comme son illustre papa. Celle-ci a débuté dans son Brésil natal.

Un passage éclair au FC Barcelone

En effet, celui qui est né à Rio de Janeiro en 2005 a débuté au sein de l’académie de Flamengo. Puis, il est notamment passé par Vasco de Gama, le Boavista SC, l’école de foot du PSG basée à Brasilia ou encore par Cruzeiro. Après son apprentissage au pays, cet ailier polyvalent a traversé l’Atlantique pour lancer sa carrière en Europe en 2023. Il a d’ailleurs été testé au sein de l’équipe U19 du FC Barcelone, un club où son père a brillé par le passé. Conseillé par son oncle, Roberto de Assis, il a été conservé par les Culés, afin de jouer avec les U19 puis éventuellement l’équipe réserve.

Et il était très attendu en Catalogne, où tout le monde rêvait que le joueur d’1m78 marche sur les traces de Ronaldinho. C’était le cas de Mundo Deportivo, qui s’était enflammé après son arrivée. «Gaucher, João Mendes de Assis Moreira est avant-centre et a l’avantage d’avoir un passeport espagnol. Sa carrière est inconnue à presque 18 ans. (…) On ne sait pas s’il finira par jouer avec le maillot de Barcelone (avec les pros), ce qui est clair, c’est que l’héritage de son père au Barça sera très difficile à porter. Ronaldinho, titres mis à part, a réussi à ramener la joie à Barcelone.»

Des premiers pas timides à Burnley

Mais les attentes et la pression étaient sans doute trop fortes. Sous le mythique maillot blaugrana, João Mendes n’a participé qu’à 9 rencontres toutes compétitions confondues avec les U19. Il n’a pas marqué, ni délivré de passe décisive. Lié au FCB jusqu’en juin 2024, il n’a pas été conservé. Sans club, il s’est donc préparé et entretenu tout l’été en attendant de trouver un nouveau point de chute sur le Vieux continent. Finalement, une porte s’est ouverte en Angleterre. En effet, Burnley, qui évolue en Championship (D2 anglaise, 2e au classement), l’a recruté alors qu’il était libre. Où en est-il actuellement ?

Sous ses nouvelles couleurs, celles des Clarets, l’attaquant a participé à 4 rencontres toutes compétitions confondues. Dans le détail, il a joué 3 matches avec les U21 du club en Premier League Cup (110 minutes jouées au total, 1 match joué en intégralité). Il a également participé à une rencontre avec les U23. Le temps de marquer 1 but. Il avait avoué être «très heureux» après son but, tout en ajoutant vouloir enchaîner les rencontres. Mais pour le moment, le joueur sous contrat jusqu’en 2026 connaît des débuts très timides, lui qui doit faire ses preuves tout en essayant d’ôter cette image de "fils de". Une mission tout sauf évidente.