AS Monaco : Myron Boadu répond aux critiques

Arrivé cet été à l’AS Monaco, en provenance de l’AZ Alkmaar, Myron Boadu vit des débuts compliqués sur le Rocher. Le jeune attaquant de 20 ans n’a marqué qu’un seul but avec les Monégasques, contre le PSV Eindhoven (1-2). Il aura d’ailleurs l’occasion de récidiver ce jeudi, lors de la quatrième journée des phases de groupe de la Ligue Europa.

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse avant la rencontre, Boadu a reconnu ses débuts « difficiles, mais c’est normal pour quelqu’un de 20 ans qui découvre un nouveau pays, un nouveau championnat, de nouveaux coéquipiers », a-t-il déclaré, rapporte Nice-Matin. « Ce n’est jamais évident, mais j’ai été bien accueilli. J’ai marqué contre le PSV. Je viens à l’entraînement avec le sourire, je me sens bien. » Il a également évoqué sa relation avec les autres attaquants du club et notamment Wissam Ben Yedder : « il m’aide beaucoup. Je regarde ses déplacements, ses gestes face au but. Wissam est très bon mais j’ai aussi confiance en mes qualités. Je savais que la concurrence serait grande, c’est important pour progresser. »