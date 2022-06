Le dernier coup de pression du FC Barcelone à Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

On est probablement assez proche de la vérité lorsque l'on affirme que tout le monde commence à en avoir marre de ce dossier. En fin de semaine, Ousmane Dembélé sera officiellement libéré de tout contrat, et sa situation n'est pas encore réglée. Ce qui a le don d'agacer tout le monde à Barcelone, et qui est aussi probablement assez compliquée à vivre pour le principal concerné.

Sur Foot Mercato, nous vous dévoilons depuis des mois déjà des informations sur ce feuilleton, avec un accord verbal trouvé en janvier dernier avec le Paris Saint-Germain notamment, alors que dans l'entourage du joueur, on s'agaçait aussi du petit jeu médiatique réalisé par Joan Laporta, auteur de bon nombre de sorties sur l'avenir de l'ailier tricolore. Et en ce début de dernière semaine du mois de juin, la presse catalane rajoute une pièce dans la machine, puisque Sport évoque un ultimatum du FC Barcelone au joueur.

Xavi à la baguette

Le club de Liga veut forcer une décision avant que le joueur soit libre, alors que l'ancien du Stade Rennais reviendra de vacances cette semaine. Ce n'est un secret pour personne, Dembouz est plutôt chaud pour rester, mais la proposition contractuelle réalisée par le club ne convainc pas totalement l'entourage du joueur. Une réunion avec Xavi pourrait bien avoir lieu dans la semaine, et le média catalan précise bien que l'entraîneur va avoir un rôle majeur à jouer dans le dénouement de ce feuilleton.

Ce dernier continue de penser que Dembélé est un joueur majeur et qui pourrait être très utile à l'avenir, d'autant plus qu'il veut que l'argent disponible soit utilisé pour renforcer d'autres positions comme celle de défenseur central, plutôt que de devoir recruter un autre ailier. Xavi pourrait aussi demander un effort tant au joueur qu'au club pour se rapprocher. Dans les bureaux, on commence à s'impatienter et on pourrait même retirer l'offre avant la fin du mois...