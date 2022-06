Le Bayern Munich augmente son prix pour Robert Lewandowski

La suite après cette publicité

En fin de contrat l'été prochain au Bayern Munich, Robert Lewandowski est arrivé, selon lui, à la fin de son aventure en Bavière. «Je n’aime pas être dans cette situation. Ce qui est certain, c’est que mon époque au Bayern est révolue. Un transfert serait une bonne solution pour les deux parties. Et je crois que le Bayern ne va pas m’arrêter juste parce qu’il en a les moyens.» Des déclarations qui avaient alors surpris l'ensemble de l'institution bavaroise. Désormais

À partir de là, si Chelsea et le PSG apparaissent comme les plus gros poissons, capables de s'attacher les services d'un attaquant qui sort d'une saison à 50 buts sous les couleurs munichoises et que son club ne bradera pas cet été, la principale formation liée au Polonais de 33 ans reste le FC Barcelone. Si la presse allemande indiquait au départ que le Bayern serait disposé à lâcher son buteur pour 40 millions d'euros, il n'en est rien !

Deux offres repoussées et un prix qui grimpe !

Malgré des comptes en berne, le FC Barcelone est passé à l'attaque, en proposant une première offre de 32 millions d'euros, plus 5M€ de bonus. Éconduite. Il y a quelques jours, les médias locaux évoquaient une deuxième proposition des Blaugranas d'un montant de 35 millions d'euros, envoyée à leurs homologues munichois. Là encore, refus. Alors que Joan Laporte remue ciel et terre pour trouver une moyen d'offrir Robert Lewandowski à ses socios, le Bayern frappe un nouveau coup ce dimanche.

Selon l'antenne de Sky Sports en Allemagne, le Bayern Munich ne laissera partir Robert Lewandowski au FC Barcelone qu'à un seul prix : 60 millions d'euros. La position des Bavarois a sensiblement évolué, puisque le champion d'Allemagne a d'abord longtemps répété à cor et à cri que le joueur était sous contrat et ne partirait pas. Une porte semble entre-ouverte, mais le prix demandé semble pratiquement inatteignable pour le FC Barcelone. D'autres pourraient bien s'engouffrer dans la brèche...