LdC : la réponse virulente de Jean-Michel Aulas à Didier Quillot

À la suite des exploits français en demi-finale de Ligue des Champions, de nombreux observateurs du football tentent d’expliquer ces performances. Invité ce dimanche dans le RMC Football Show, Didier Quillot a tenu à livrer son ressenti. Pour le directeur général exécutif de la Ligue de football professionnel, l’arrêt du championnat de France ne leur a pas causé d’ennui, bien au contraire. «Ce sont des décisions collectives. Mais ça ne me semble pas les avoir désavantagés. Je regarde les chiffres de manière objective. Les Italiens, les Espagnols et les Anglais ont repris tard. Regardez les difficultés de la Juve, l’Atalanta, l’Atlético, le Real et le Barça. Les Allemands ont repris plus tôt et fini plus tôt. Nous avons été très critiqués quand on a arrêté. Je ne sais pas s’il y a un lieu de cause à effet, mais j’ai remarqué que les Parisiens et les Lyonnais avaient une plus grande fraîcheur physique et mentale en fin de match.»

Un discours auquel n’a pas manqué de réagir de manière plutôt crue le président lyonnais Jean-Michel Aulas, également invité dans l'émission. «Ceux qui vous disent que c’était une embellie d’arrêter le championnat pour permettre au PSG et à l’OL d’être en bonne forme se moquent de vous... Il y a évidemment un déficit athlétique à combler. L’OL a eu la sagesse de repartir dès début juin avec deux mois de préparation qui donnent la possibilité d’amener l’équipe à un bon niveau de performance. Si l’arrêt de la Ligue 1 a eu une influence, c’est de nous donner un sentiment d’injustice incroyable.» Un discours on ne peut clair pour celui qui continuera à défendre corps et âmes son Olympique Lyonnais.