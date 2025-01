Le beau geste du PSG et de Nasser Al-Khelaïfi pour Espaly

Tout proche d’emmener le PSG aux tirs au but hier soir en 16es de Coupe de France, Espaly est évidemment sorti avec les honneurs du football français, et accessoirement ceux de Nasser Al-Khelaïfi. Comme l’a révélé le président du club de National 3 Christian Perbet en zone mixte, le patron parisien l’a appelé pour le féliciter et lui indiquer que tout son groupe serait invité en loge pour une future rencontre de Paris.

La suite après cette publicité

«Il m’a félicité, on a rigolé sur le fait qu’on m’appelle le 'qatari d’Espaly’, et il m’a dit qu’il nous inviterait tous lors d’un prochain match dans sa loge. Je lui ai dit que je voulais faire la photo avec lui. C’est beaucoup d’attention parce qu’il s’est levé dans la nuit en Australie pour m’appeler, c’est une vraie démarche, a souri Christian Perbet. Les maillots ? Oui, ils ont laissé les maillots, ils en ont dédicacé. Honnêtement, très pros. Il faut le dire, c’est un club qui respecte son adversaire et qui fait ce qu’il y a à faire alors que pour eux, on est personne (…) Ils ont aussi laissé la recette.»