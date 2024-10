LdN, EdF : Aurélien Tchouaméni capitaine face à la Belgique ?

Trois jours après la victoire 4-1 en Hongrie contre Israël, l’équipe de France s’apprête à défier la Belgique, ce lundi, à Bruxelles. Pour cette rencontre et en l’absence de Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni pourrait à nouveau enfiler le brassard de capitaine. «On a encore une séance cet après-midi (dimanche) au stade, donc (on pourra) faire le point sur ceux qui ont joué jeudi», a tout d’abord indiqué Didier Deschamps sur TF1.

«Depuis hier (samedi), je ne les ai pas vus, ils ont dormi (sourire). Il n’y avait d’inquiétudes particulières, comme c’est à J+2, c’est plus par précaution», a par ailleurs affirmé le sélectionneur au sujet de Mike Maignan et Aurélien Tchouaméni, ménagés. Et de conclure concernant le milieu du Real Madrid : «s’il va bien et qu’il joue, il sera capitaine». Le message est passé.