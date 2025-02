Le PSG meilleur sans Mbappé, un pari presque gagné par Luis Enrique

Le 29 février 2024, alors que le Paris Saint-Germain venait de recevoir depuis plusieurs jours la confirmation en interne du futur départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, Luis Enrique expliquait, avant le déplacement du club de la capitale à Monaco, qu’il était certain d’avoir une équipe plus forte la saison suivante, même sans Mbappé. « Si tout se passe bien, je suis convaincu qu’on aura une équipe bien meilleure que celle de cette année, j’en suis convaincu, tant en défense qu’en attaque, au milieu, sur la tactique, le physique. »

Des mots forts prononcés alors que le Bondynois faisait encore partie de son groupe. Une annonce qui avait d’ailleurs valu à l’Espagnol une vague de critiques. Le PSG ne proposait pas le meilleur jeu d’Europe, mais certains s’offusquaient d’une telle annonce vis-à-vis d’un joueur auteur de 45 buts et 11 passes décisives en 49 rencontres. Et pourtant. Luis Enrique avait remis ça en septembre dernier après le match de Ligue des Champions difficilement remporté face à Girona (1-0).

Des annonces très critiquées à l’époque

« La saison dernière, j’avais dit que l’équipe serait meilleure lors de cette deuxième campagne. Je pense qu’on aura encore une meilleure équipe la saison prochaine. C’est un positivisme que j’essaie de transmettre à mes joueurs, au club. Je crois qu’on a une meilleure équipe que la saison dernière, mais c’est juste mon opinion. » Là encore, l’ancien coach de la Roja s’était fait tacler. Paris était certes intouchable en Ligue 1, mais ses résultats très moyens en C1, alors que Paris avait atteint le dernier carré l’an dernier, ont largement semé le doute chez plusieurs observateurs.

Aujourd’hui, le PSG est encore très loin d’avoir égalé sa performance de la saison passée en Ligue des Champions (barrages contre Brest puis un 1/8e éventuel contre Liverpool ou le FC Barcelone), mais Luis Enrique semble bien parti pour gagner son pari. En L1, nombreux sont les entraîneurs à confirmer publiquement qu’ils trouvent ce PSG post-Mbappé meilleur. Les Rouge et Bleu semblent dominer plus facilement la L1 (dix points d’avance sur l’OM) alors qu’on leur promettait une concurrence plus féroce et leur collectif impressionne. En coupe d’Europe, cela reste encore perfectible, notamment en ce qui concerne l’efficacité offensive, mais le match contre Manchester City a prouvé que ce PSG savait renverser la vapeur en équipe et qu’il ne s’effondrait plus forcément malgré un scénario contraire.

Les progrès sont là

Un constat qui se démarque des critiques que l’on a souvent entendues sur un PSG trop dépendant des exploits de ses stars mondiales. « J’ai été très courageux la saison dernière quand je vous ai dit qu’on aurait une meilleure équipe en attaque et en défense. Je continue de le penser, les chiffres sont là pour le prouver. C’est très difficile de le dire à un joueur comme Mbappé. Mais l’équipe a pris ça comme un défi. On aurait voulu garder Kylian, mais l’équipe répond positivement à un niveau spectaculaire. J’avais dit que je ne voulais pas un joueur qui marque 40 buts, mais plusieurs qui marquent. Il y en a un qui le fait, j’invite les autres à le faire. La maturité de l’équipe est très bonne », s’est réjoui Luis Enrique ce jeudi en conférence de presse.

La suite de la saison nous dira si Paris fera mieux que la saison passée, mais un autre facteur vient confirmer un changement de mentalité au sein de l’effectif parisien : l’intensité physique mise par les partenaires d’Achraf Hakimi. Pendant longtemps, notamment en Ligue des Champions, Paris faisait partie des équipes qui couraient le moins, qui faisaient le moins d’efforts à haute intensité. Un défaut presque totalement corrigé aujourd’hui. « Je n’ai pas besoin de voir les chiffres. Je le perçois en fonction des occasions créées, du rythme de jeu. Si les chiffres arrivent, on peut regarder. En termes de sprint et de courses à haute intensité, on est parmi les meilleurs en Europe. On fait signer les joueurs en fonction de leur qualité, mais on regarde leurs statistiques physiques. Il faut avoir un profil de joueur physiquement de haut niveau », conclu Luis Enrique. Critiqué, l’Espagnol est, pour le moment, en train de réussir le début de l’ère post-Mbappé.

