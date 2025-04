Barça : Jhon Lucumí dans le viseur

Le FC Barcelone se prépare déjà pour la saison prochaine, et la défense centrale semble faire partie des secteurs que souhaite renforcer la direction catalane. D’après les informations de AS, Jhon Lucumí se trouve sur les tablettes de l’écurie blaugrana. Deux émissaires du club catalan étaient présents pour observer le défenseur de Bologne lors du récent match nul contre Naples (1-1), durant lequel le Colombien a disputé son 100e match avec le club italien. À 26 ans, Lucumí s’est imposé comme un leader au sein de la formation transalpine et a grandement contribué à la qualification historique du club pour la Ligue des Champions. Sa régularité, son expérience internationale (28 sélections) et sa valeur marchande estimée à 18 millions d’euros en feraient une cible de choix pour les Culés.

Cependant, Piero Hincapié resterait en tête de liste, mais Lucumí représente une alternative crédible, d’autant plus qu’un premier contact informel avec son agent aurait eu lieu en décembre. D’autres prétendants seraient toutefois à l’affût : l’Atlético de Madrid, ainsi que plusieurs écuries de Serie A comme Naples, l’Inter et l’AC Milan, ou encore l’AS Roma. Lucumí, de son côté, ne cacherait pas son envie de partir en cas d’offre convaincante.