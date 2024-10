Vitor Roque annonce qu’il ne veut plus revenir au FC Barcelone

En assistant, impuissant, à la réussite du Real Madrid avec ses talents brésiliens, le FC Barcelone espérait avoir trouvé son oiseau rare en la personne de Vitor Roque. Il faudra attendre avant de tirer des conclusions, mais ce dont on est à peu près sûr, c’est que l’aventure entre le Brésilien et le club catalan a démarré à reculons. Déclassé dans la hiérarchie d’Hansi Flick cet été, Roque a même vu son numéro 19 être réattribué à Lamine Yamal. Après six mois assez mitigés, l’attaquant de 19 ans a donc rejoint le Betis sous la forme d’un prêt.

Ces dernières semaines déjà, le joueur avait fait des révélations sur ses premiers mois compliqués en Catalogne, vécus au rythme des pleurs et des angoisses après les entraînements. Dans un contexte andalou moins lourd, l’international brésilien (1 sélection) retrouve aujourd’hui le sourire. Et si ses statistiques restent encore assez maigres (1 but en 6 matches de Liga), elles ne disent pas tout de son bien-être retrouvé. «Je m’entraîne pour bien jouer et évidemment marquer des buts et aider l’équipe. Si l’on a des occasions et des opportunités, le but viendra d’une manière ou d’une autre», a-t-il confié dans un entretien accordé au média ABCSevilla.

Barcelone, pas pour maintenant

Pour un joueur acheté plus de 35 millions d’euros, et appelé à devenir le nouveau goleador du Barça, se pose forcément la question de son avenir. Et de toute évidence, Roque souhaite qu’il s’écrive ailleurs qu’à Barcelone : «je suis vraiment heureux. Ma famille, qui a traversé des moments difficiles, sourit aussi avec moi. Je n’ai pas souri pendant six ou sept mois (à Barcelone) et j’ai vécu des situations compliquées, mais maintenant, c’est fini. Je suis là et heureux. C’est la chose la plus importante, a déclaré l’ancien attaquant de Paranaense, avant de poursuivre.

Rester au Betis ? La vérité, c’est que ça ne dépend pas de moi. Je veux jouer ici pour le Betis. J’aimerais beaucoup rester. J’en ai parlé à mes parents, la vie est belle ici et j’aimerais y jouer plus longtemps», a-t-il conclu. Reste aussi à savoir si ses performances convaincront le Betis de prolonger le prêt, voire plus. Pour rappel, le club andalou dispose d’une clause lui permettant de lever l’année supplémentaire optionnelle, et s’est également réservé un droit d’achat. Les prochains mois devraient nous livrer quelques indices.