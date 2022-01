Mercato OL : des clubs de L1 viennent prendre la température pour Tino Kadewere

Après un premier exercice réussi à l’OL (10 buts et 3 passes décisives en 33 matches de Ligue 1), Tino Kadewere a eu plus de mal cette saison (5 apparitions seulement). La faute à de nombreuses blessures qui l’ont empêché de donner sa pleine mesure. Parti retrouver ses sensations à la CAN au Cameroun avec le Zimbabwe, l’ancien meilleur buteur de Ligue 2, qui a disputé les deux premiers matches de la compétition, n’a pu aider les siens à s’extirper du groupe C de la CAN et se prépare déjà à dire adieu à la compétition.

Une mauvaise nouvelle pour lui et son pays, mais une bonne pour l’OL qui va pouvoir récupérer rapidement un nouvel élément offensif en attaque. Le club rhodanien va chercher à relancer l’international zimbabwéen dans les prochaines semaines au poste d’ailier droit. Le but de l’OL est de lui permettre de retrouver les sensations qui étaient les siennes l’an passé et de récupérer un atout offensif supplémentaire.

De nombreux clubs se sont placés pour un prêt cet hiver

Du côté du joueur, interrogé en conférence de presse il y a quelques semaines, même constat observé avec une vraie envie de retrouver le niveau qui était le sien l’an passé. « Je suis très heureux d’être ici aujourd’hui. Il y a eu des semaines difficiles pour moi. Je suis avec l’équipe, je suis très content. J’ai travaillé pour. J’ai besoin d’aider l’équipe. Physiquement, je me sens très bien. J’ai passé un moment difficile. Je me sens très bien. »

Reste qu’en coulisse, de nombreux clubs sont venus récemment aux renseignements pour connaître la disponibilité du joueur en prêt. Si la piste Sochaux en Ligue 2 ressemblait plus à un coup de communication qu’autre chose, trois clubs de Ligue 1 se sont déclarés, de même que plusieurs clubs étrangers pour un prêt…