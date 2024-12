Reims : Daniel Riolo répond à Jean-Pierre Caillot

Daniel Riolo contre-attaque. Ce mardi, l’éditorialiste de RMC a indiqué que le Stade de Reims n’a pas souhaité accueillir la délégation de l’Olympique Lyonnais, lors du match entre les deux équipes (1-1), en Ligue 1, le 23 novembre dernier. Le club rémois a donc répondu à ces accusations, ce jeudi, sur X : « nous ne pouvons accepter qu’on remette en cause notre sens de l’accueil, une valeur essentielle pour notre Président et notre Institution. Nous pouvons être critiqués sur des sujets, mais jamais sur l’accueil réservé aux délégations adverses. D’ailleurs, ayant déjà profité de nos invitations, Mr. Riolo est particulièrement bien placé pour apprécier la qualité de notre hospitalité. »

La suite après cette publicité

La réponse de Riolo n’a pas tardé, puisque l’éditorialiste a répondu le soir même, toujours sur RMC. « La veille (du match), l’Olympique Lyonnais reçoit des personnes qui s’occupent de faire le "go between" quand les délégations doivent venir : "nous sommes désolés, nous n’avons pas de place en loges pour le président, M. Laurent Prud’homme (DG de Lyon) et les personnes qui l’accompagnent." Les Lyonnais sont un peu étonnés. Leur réaction est de dire : "puisque c’est comme ça, on va tous aller sur le banc de touche." À part Laurent Nicollin (président du MHSC), plus personne ne fait ça depuis des années. Ils ont demandé des accréditations. Vous imaginez les images que ça aurait données : Pierre Sage, les remplaçants, le président, un directeur… ça aurait fait mauvais effet. (…) Quand Reims s’en est aperçu, ils ont rappelé en disant : "c’est bon, on vous a trouvé trois places." Donc, ils se sont retrouvés en loges. Ça s’est passé exactement comme je le raconte, ce qui a profondément fâché les Lyonnais », a assuré Riolo, également en colère contre Laurent Prud’homme, qui a assuré, lui aussi, avoir été bien accueilli à Reims. Il a conclu son récit avec une invitation pour les deux dirigeants afin de mettre les choses au clair.