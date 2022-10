Ronaldo fait une grosse confidence

Le double ballon d'Or (1997 et 2002) a fait un aveu dans un entretien accordé à Marca pour la sortie du documentaire "The Phenomenon" sur DAZN. « Je suis une thérapie depuis deux ans et demi et je comprends beaucoup mieux même ce que je ressentais avant. Je regarde en arrière et je vois que oui, nous avons été exposés à un très, très grand stress mental et sans aucune préparation pour cela », explique l'ancien attaquant de 46 ans, qui considère que la santé mentale des athlètes n'est pas suffisamment prise en compte même si ça commence à évoluer.

La suite après cette publicité

Ronaldo "II Fenomeno" voit deux périodes bien distinctes à ce propos : « A cette époque, on ne se préoccupait pas de la santé mentale des joueurs. Aujourd'hui, ils sont beaucoup mieux préparés, ils reçoivent l'attention médicale dont ils ont besoin pour faire face au quotidien et les joueurs sont davantage étudiés : les profils de chacun, comment ils réagissent, comment ils devraient réagir... À mon époque, il n'y avait rien de tout cela, malheureusement, parce que nous avons toujours su que le football peut être très stressant ».