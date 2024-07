La presse mondiale détruit les Bleus !

L’équipe de France s’est qualifiée pour le dernier carré de l’Euro 2024, ce vendredi soir, en venant à bout du Portugal aux tirs au but (5-3, 0-0 au terme de la prolongation). Après cinq rencontres dans ce tournoi et avant de retrouver l’Espagne en demi-finale, les joueurs de Didier Deschamps n’ont pourtant toujours pas marqué dans le jeu. En grande difficulté sur le plan offensif, les Bleus n’ont d’ailleurs pas échappé aux critiques de la presse étrangère, ce samedi matin. «La France joue mal. Ni mieux, ni moins bien, moche. C’était comme ça quand elle a soulevé la Coupe du monde en 2018 et c’est comme ça maintenant en Allemagne alors qu’elle possède la supposée meilleure équipe du tournoi. C’est comme ça et c’est comme ça que Deschamps veut que ça se passe», relève, par exemple, Mundo Deportivo dans son édition du jour.

Un sentiment également partagé par d’autres médias ibériques, à l’image d’El Pais. «La France de Deschamps a déjà gagné trop de matchs sans le mériter», assure ainsi le quotidien espagnol, redoutant désormais la réussite tricolore lors des demi-finales, où les coéquipiers de Kylian Mbappé pourraient encore s’appuyer sur leur solidité défensive pour venir à bout de la Roja. Du côté du Portugal, les avis sont, là-aussi, tranchés. Forcément frustrée par le scénario de cette rencontre et l’élimination de la Seleção das Quinas, la presse lusitanienne s’attaque ainsi au rendement des vice-champions du monde en titre. Le quotidien A Bola assure, à ce titre, que l’équipe de France «ne convainc personne» et ajoute : «l’équipe de Didier Deschamps a battu le Portugal à Hambourg, mais elle a sans doute du mal à se souvenir du dernier but qu’elle a marqué dans cet Euro».

«La France a moins proposé que son adversaire», juge, à son tour, Marca alors que la Vanguardia décrit une rencontre «très fade» et «difficile à digérer». Outre-Manche, les critiques s’abbatent également sur les Bleus. Ce n’est pas beau à voir, note ainsi l’ex-international anglais, Chris Sutton, précisant que la France «ne méritait pas de se qualifier». Des regrets encore affichés du côté de The Guardian, le célèbre média britannique, assurant que «toute la soirée a été empreinte d’une anxiété, d’une nervosité et d’une tension qui conviennent mieux à une finale». Moins vindicatif à l’égard des Bleus, The Daily Mail préfère, quant à lui, retenir la réussite tricolore et sa solidité défensive.

Les Français ont peut-être manqué de fluidité et de flair, mais l’équipe de Didier Deschamps est toujours dans le coup. Ils sont solides défensivement, avec un trio de milieux récupérateurs de ballons devant les quatre défenseurs, mais manquent parfois d’imagination en attaque, analyse, dans cette optique, le tabloïd anglais. Enfin, la BBC promet déjà l’enfer aux hommes de Didier Deschamps lors du choc à venir face à la Roja. «Ils n’ont pas fait grand-chose pour convaincre les supporters qu’ils pouvaient battre une impressionnante équipe espagnole lors de leur prochain match». Bref, si les Bleus sont, aujourd’hui, bien présents dans le dernier carré de l’Euro 2024, ils sont encore loin de faire l’unanimité en Europe. Des réserves difficiles à contredire au regard des récentes performances proposées…