Un arbitre banni après avoir été vu sur un site de paris sportifs !

Compliqué d’arbitrer quand on est juge et parti… ou plutôt juge et «paris». Lors de la rencontre entre le Lokomotiv Sofia et le CSKA Sofia, un derby de première division bulgare, l’arbitre a été aperçu depuis la salle d’opération vidéo quelques instants avant le coup d’envoi, scrollant sur une application de paris sportif sur son téléphone. «Des images en direct de la caméra de la salle des opérations VAR ont montré que l’individu utilisait un smartphone personnel pendant le match et semblait se livrer à des activités inappropriées qui constitueraient une faute grave par rapport aux responsabilités de son rôle assigné», a expliqué l’organisme en charge de la VAR dans un communiqué.

Avant d’ajouter : «si l’individu s’est avéré s’être livré à une telle activité inappropriée, nous envisagerons de le licencier conformément aux termes de son contrat.» Sur le terrain, le CSKA s’est imposé sur la plus petite des marges (1-0) face à son rival, revenant virtuellement à trois points de la qualification en phase finale du championnat.