Real Madrid : Carlo Ancelotti a pris une décision radicale avec Kylian Mbappé et Vinicius Jr

Samedi, le Real Madrid s’est clairement compliqué les choses dans cette course au titre de Liga. Les hommes de Carlo Ancelotti se sont inclinés à la maison face à Valence (2-1), mais heureusement pour eux, le Barça a dû se contenter d’un match nul face au Betis quelques heures plus tard, ne prenant donc qu’un point d’avance de plus. Mais ce sont désormais quatre points qui séparent les Catalans et les Merengues au classement de la Liga, alors que l’Atlético est revenu à trois points de son voisin madrilène.

Un match qui a valu de fortes critiques à Vinicius Jr, pourtant auteur d’un but, ainsi qu’à d’autres joueurs de l’effectif comme Brahim Diaz ou Aurélien Tchouameni. A vrai dire, Kylian Mbappé est le seul joueur qui a été épargné par les médias madrilènes après cette défaite assez inattendue contre un Valence malade. Mais surtout, ce match a ouvert, une fois encore, le débat sur les tireurs de penalty à Madrid.

Ancelotti a fait son choix

Effectivement, Vinicius Jr a raté un penalty dans ce match contre les Ches, lui qui s’était déjà manqué face à l’Atlético il y a deux semaines. De quoi relancer ce feuilleton du début de saison sur qui doit être le tireur attitré. Et selon Marca, Carlo Ancelotti a pris une décision : désormais, c’est Kylian Mbappé qui tirera les penalties, à commencer par ce match face à Arsenal en milieu de semaine.

Un choix un peu par défaut, puisque l’Italien et son staff considèrent que dans l’effectif, il n’y a aucun joueur vraiment spécialiste de cet exercice. Mais il confirme aussi la montée en puissance de Kylian Mbappé, qui est désormais le leader offensif de ce Real Madrid pour beaucoup, devant le Brésilien. Le journal explique cependant qu’en cas de raté pour le Français, c’est Jude Bellingham qui sera le prochain tireur. Autant dire que le Bondynois n’a pas le droit à l’erreur…