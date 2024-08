Accord Rennes-Salt Lake pour Carlos Andrés Gomez

Le Stade Rennais accélère dans son mercato. Alors que le club breton vient tout juste d’annoncer l’arrivée du milieu gallois Jordan James, nous sommes en mesure de vous annoncer que les Rouge et Noir sont tombés d’accord avec le Real Salt Lake City pour le transfert de Carlos Andrés Gomez.

L’ailier droit colombien (21 ans, 13 buts et 9 passes décisives en 23 matches de MLS en 2024) est même attendu mercredi dans la cité bretonne pour y passer sa visite médicale. Lancé au Millonarios et après plus d’une saison passée en MLS, le Sud-Américain va enfin découvrir l’Europe. De son côté, le SRFC va débourser plus de 10 M€ pour se l’offrir.