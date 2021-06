Angleterre-Allemagne : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le festival des huitièmes de finale de l’Euro 2020 se poursuit. Après le duel entre Belges et Portugais (1-0), la victoire épique de l’Espagne face à la Croatie (5-3) et l’exploit de la Suisse face à la France (3-3, 5 hab 4), place au choc entre l’Angleterre et l’Allemagne. Une opposition qui sent fort les joutes des années 90 et qui nous promet un sacré spectacle à Wembley.

Pour ce choc XXL, Gareth Southgate va sans doute aligner une équipe articulée en 3-4-3. Pickford garderait les cages. Devant lui, un trio Walker-Stones-Maguire pour assurer en défense. Au milieu, Shaw et Trippier auront la mission d’animer les côtés, la d’oubliette Rice-Phillips seraient au coeur du jeu. Devant, pas de Grealish ni de Saka malgré leurs bonnes prestations face à la République tchèque.

Trois incertains côté allemand

En effet, Southgate reconduirait le trio Foden-Kane-Sterling pour faire sauter le verrou allemand. En face, Joachim Löw devrait opter pour un 3-4-2-1. Sans surprise, Neuer sera dans les buts. En défense, Ginter et Hummels devraient évoluer aux côtés de Rüdiger, même si des doutes existent quant la présence du joueur de Chelsea.

Au-dessus, même incertitude concernant Gosens et Gündogan (annoncé sur le banc). Pas de doute en revanche sur les titularisations de Kimmich, Goretzka et Kroos. En attaque, Müller devrait revenir de blessure pour aider Havertz et Gnabry. Rendez-vous à 18h sur notre site pour vivre ce duel tant attendu commenté en direct.

Angleterre - Allemagne : votre premier pari remboursé jusqu'à 150€. La victoire de l’Angleterre peut vous rapporter 250€, celle de l’Allemagne 305€. Créez votre compte Unibet aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive. Si vous perdez votre pari, vous êtes remboursé.