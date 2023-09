Un supporter de Leeds emprisonné pour avoir agressé Eddie Howe

La scène s’était déroulée en mai dernier et avait choqué tout le monde. Alors que Newcastle était accroché par Leeds sur la pelouse d’Elland Road (2-2), un supporter des Peacocks avait réussi à se frayer un chemin jusque dans la zone technique d’Eddie Howe pour agresser verbalement puis physiquement le technicien des Magpies.

Neutralisé par la sécurité, l’homme de 35 ans, qui s’appelle David Derbyshire, a été jugé ce vendredi par la justice d’outre-Manche. Et selon les informations de Sky Sports, ce dernier a été condamné à une peine de 3 mois de prison et à une ordonnance d’interdiction de football de six ans par le tribunal de première instance de Leeds. Une sentence qui devrait faire office d’exemple à travers le Royaume.