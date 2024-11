Samir Nasri réagit à la rumeur l’envoyant à Rennes

«Fantasme et fake news». Ce sont les mots employés par Samir Nasri pour qualifier la rumeur l’envoyant au Stade Rennais, et qui fait son chemin depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Pour rappel, Jorge Sampaoli, vraisemblablement le prochain entraîneur du club breton, avait dirigé le Français à Séville, ce qui pouvait apporter de la crédibilité à l’idée de voir les deux hommes collaborer.

«Ça relève du fantasme et de la fake news, a insisté l’ancien international français sur le plateau du CFC ce dimanche. Je n’ai pas eu le coach au téléphone, on s’est eu il y a une semaine mais ça n’avait rien à voir. C’était pour prendre des nouvelles des familles. Et jeudi, j’ai commencé à recevoir plein de messages et de coups de fils, dont de certains de mes collègues de Canal qui étaient avec moi mardi et mercredi, pour me demander si j’allais à Rennes.»