Celtic : la pépite Karamoko Dembélé continue de faire parler...

En 2019, il n’avait que 16 ans, mais cela ne l’avait pas empêché de faire ses grands débuts avec l’équipe première du Celtic Glasgow. Pépite des Bhoys, Karamoko Dembélé est aujourd’hui âgé de 18 ans et compte désormais 6 apparitions en Scottish Premier League. Et hier, il a marqué son tout premier but chez les pros à face à St Johnstone (4-0). Un petit événement.

Considéré comme le futur grand talent du club, Karamoko Dembélé fait partie de ces jeunes joueurs qui impressionnent par sur précocité. Certaines voix en Écosse réclament d’ailleurs au Celtic « d’arrêter de cacher » le jour et de lui donner un temps de jeu plus conséquent. Milieu offensif percutant, le numéro 77 était-il protégé à cause de son contrat ?

Karamoko Dembélé a encore un an de contrat

En effet, le club britannique avait indiqué il y a plusieurs mois que son talent était lié aux Hoops jusqu’en juin 2021. Mais depuis, aucun signe officiel concernant une prolongation. Le Celtic craint-il de le perdre ? hier, le manager intérimaire du club, John Kennedy, a tenu à faire le point sur cette situation contractuelle et sur le choix de ne pas trop exposer le joueur.

« Il y a beaucoup de spéculations sur le fait que Karamoko soit en fin de contrat cet été. Je ne sais pas d’où cela vient, car il lui reste encore un an. C'est un jeune joueur et chaque jeune joueur a un parcours différent. On a parlé de Karamoko comme de la prochaine superstar, mais les gens se développent physiquement à des rythmes différents. Il doit encore progresser dans ce domaine, mais c'est un talent formidable, nous le savons. Ce n’est pas un geste symbolique (de l’avoir fait entrer en jeu), il s’est bien entraîné récemment. » Les supporters du Celtic peuvent donc être rassurés.