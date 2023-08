Espoirs : Sabri Lamouchi déçu par le choix Henry

Toujours au chômage, Sabri Lamouchi avait candidaté au poste de sélectionneur de l’équipe de France Espoirs. Malheursement pour lui, c’est Thierry Henry qui a été choisi par la FFF. Un choix que l’ancien milieu de terrain accepte, non sans une certaine déception.

«Je suis déçu, mais j’avais la tendance et je n’ai pas été surpris. Je suis heureux d’avoir été candidat, d’avoir porté mon projet au bout. Je pensais que j’avais le profil pour mener cette sélection et je le pense encore. Ce n’est pas parce que je n’ai pas été choisi que je suis moins bon. Mon profil a retenu l’attention de Marc Keller, Philippe Diallo et Hubert Fournier (directeur technique national). Nos relations ont été cordiales et constructives. Je savais que j’étais en finale. Voilà, c’est comme ça. J’accepte de perdre. Il n’y avait qu’un vainqueur possible», a-t-il déclaré à L’Equipe.