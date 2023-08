Thierry Henry est le nouveau sélectionneur de l’équipe de France Espoirs

Avec le départ de Sylvain Ripoll, la fédération cherchait un nouveau sélectionneur pour l’équipe de France Espoirs. Elle a fini par le trouver et ce n’est pas n’importe qui puisqu’elle a choisi Thierry Henry pour le poste. «La Fédération Française de Football a le plaisir d’annoncer la nomination de Thierry Henry à la fonction de sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, pour une durée de deux ans, jusqu’en 2025. Gérald Baticle rejoindra le staff de Thierry Henry en tant qu’entraîneur adjoint. Réuni ce jour, le comité exécutif de la FFF a pris la décision de nommer Thierry Henry, au terme d’une phase d’échanges menés par un comité de sélection, et sur proposition de ce dernier. Composé de Marc Keller, responsable des sélections nationales au sein du Comex, de Hubert Fournier, directeur technique national, et de Philippe Diallo, président de la FFF, celui-ci a étudié plusieurs profils de techniciens français. La FFF tient à saluer la grande qualité professionnelle et humaine des différents candidats. Thierry Henry dirigera les Bleuets pour la prochaine campagne de qualification à l’UEFA Euro U21 2025 et pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 (25 juillet – 10 août), objectif majeur de la Fédération. Le champion du monde 1998 et d’Europe 2000 dévoilera sa première liste de joueurs le jeudi 31 août, pour les deux prochains matches de l’équipe de France Espoirs, face au Danemark, en amical (le jeudi 7 septembre à Nancy) et en Slovénie, dans le cadre des qualifications à l’Euro 2025 (le lundi 11 septembre à Koper)», indique le communiqué de la FFF.

Il s’agit là d’un énorme coup réalisé par Philippe Diallo et son équipe. Le nouveau président de la fédération assoit un peu plus sa légitimité lui qui a été propulsé à ce poste en janvier dernier afin de pallier le départ précipité de Noël Le Graët, puis confirmé par le comex en avril. En réussissant à faire venir le champion du monde 1998 dont l’aura et la réputation dépassent largement les frontières, l’impact médiatique est déjà une réussite en soi.

Un duo Henry-Mbappé aux JO de Paris ?

Sans poste depuis son départ de l’équipe nationale de Belgique où il officiait en tant qu’adjoint de Roberto Martinez, Henry occupait les rôles de consultant auprès de la chaîne française Prime Video pour le suivi de la Ligue 1, et américaine CBS Sports pour la couverture de la Ligue des Champions. Il va sans doute devoir mettre ces activités annexes en sommeil pour se concentrer sur sa nouvelle mission : mener les Bleuets à l’or olympique en 2024 à Paris, avec probablement un certain Kylian Mbappé.

Si tout se passe bien, l’ancien Gunner devrait également guider les Espoirs lors des qualifications au prochain Euro de la catégorie, qui aura lieu en 2025. En cas de réussite, il pourrait définitivement lancer sa carrière d’entraîneur qui pour le moment a connu plus d’échecs que de réussite. Décevant à l’Impact de Montréal, c’est surtout à Monaco que Thierry Henry a laissé un mauvais souvenir. En 4 mois, il aura connu 11 défaites en 20 matchs. Il a une revanche à prendre.