FC Barcelone : les trois joueurs inattendus qui pourraient rapporter gros

Antoine Griezmann, Philippe Coutinho, Miralem Pjanic, Samuel Umtiti, Neto et quelques autres encore. Ce n'est un secret pour personne, Joan Laporta veut se débarrasser de nombreux poids morts de l'effectif pour renflouer les caisses, libérer de la masse salariale et retrouver une situation plus ou moins acceptable sur le plan financier. Mais comme le dévoile Mundo Deportivo, il y a d'autres joueurs dont on parle moins qui pourraient rapporter autant si ce n'est plus.

Le premier est déjà bien connu, puisque c'est Ilaix Moriba. Les négociations pour une prolongation n'avancent pas, et celui qui a été le joueur le mieux payé de l'histoire de La Masia avec un salaire d'un million d'euros net sans avoir débuté en A devrait bel et bien partir. Son entourage demanderait un salaire environnant celui de joueurs comme Pedri, ce que le club catalan n'est pas prêt à lui accorder.

Moriba, l'indésirable surprise

Selon plusieurs publications espagnoles, son prix est fixé à 30 millions d'euros pour cet été, et de nombreux club anglais sont très intéressés par ses services. Le milieu de terrain de 18 ans sera donc vraisemblablement une source de revenus intéressante pour le Barça, même si les dirigeants du club misaient gros sur lui pour l'avenir. Viennent ensuite deux joueurs moins connus du grand public. Alex Collado, l'ailier de 22 ans, quittera le club si Ronald Koeman ne lui assure pas une place en équipe première.

Celui qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs sortis de La Masia ces dernières années a des touches aux Pays-Bas et en Belgique notamment, et pourrait coûter le même prix que son ancien coéquipier Konrad de la Fuente parti à l'OM, soit un montant environnant les 5 millions d'euros. Le dernier est Rey Manaj (24 ans), auteur d'un triplé en préparation face au Nàstic. Le buteur albanais du Barça B est notamment suivi par Cadiz et Sassuolo, et pourrait donc rapporter un petit chèque qui sera sans aucun doute le bienvenu. Affaire(s) à suivre...