EdF : Didier Deschamps évoque le capitanat des Bleus

Orpheline d’Hugo Lloris et Raphaël Varane, qui ont tous deux mis un terme à leurs carrières internationales respectives, l’équipe de France se retrouve, pour le moment, sans capitaine attitré. En conférence de presse ce jeudi pour dévoiler sa liste, le sélectionneur Bleu Didier Deschamps a prévu de communiquer avec ses potentiels porteurs de brassard, parmi lesquels on retrouve un certain Parisien, Kylian Mbappé.

«Certains que je retiens comme possibles capitaines. Evidemment Kylian en fait partie. Ca passera par des discussions avec eux avant que je prenne ma décision. Forcément, il y a une responsabilité au fait d’être capitaine, avec des obligations un peu plus importantes. Je dois avoir cette discussion en interne avant de prendre ma décision», a déclaré le technicien tricolore face aux journalistes.

