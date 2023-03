Équipe de France : la liste de Didier Deschamps avec trois petits nouveaux

La suite après cette publicité

L’équipe de France est de retour. Quasiment trois mois jour pour jour après la finale de la Coupe du Monde perdue face à l’Argentine, Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi sa liste pour affronter les Pays-Bas au Stade de France (24 mars), puis aller défier l’Irlande à Dublin (27 mars). C’est donc la première convocation post-Mondial pour le sélectionneur qui lance la campagne pour les éliminatoires de l’Euro 2024, qui se déroulera en Allemagne. Qui dit nouvelle aventure, dit aussi nouveaux noms.

Une page s’est tournée cet hiver avec les retraites internationales de trois incontournables de Didier Deschamps : le capitaine, Hugo Lloris, le vice-capitaine, Raphaël Varane et celui qui a été inscrit le plus de fois sur une feuille de match dans l’histoire de l’équipe de France (160), Steve Mandanda. Au cœur d’une polémique avec le sélectionneur sur la dimension de sa blessure au Qatar, Karim Benzema a lui aussi décidé de tirer un trait sur l’équipe nationale. Il faut bien les remplacer et amener un nouveau souffle.

Samba, Fofana et Thuram appelés pour la première fois

Ils sont quelqu’un à être appelés pour la première fois par le patron des Bleus, prolongé jusqu’en 2026 début janvier, on le rappelle. Il y a d’abord le gardien du RC Lens, Brice Samba, passé devant Alban Lafont (Nantes) ou encore Illan Meslier (Leeds). Il entre dans la hiérarchie derrière Mike Maignan et Alphonse Areola. Autre nouveauté, Wesley Fofana a été appelé pour la première fois. Le défenseur de Chelsea, qui postulait à une place pour le Qatar, avait subi une blessure qui l’avait coupé net dans son élan. Il retrouvera son ancien coéquipier à Saint-Etienne, William Saliba.

Enfin, Kephren Thuram est le troisième nouveau. Le milieu de terrain de l’OGC Nice rejoint son frère, Marcus, en sélection. Il est récompensé de ce qu’il réalise depuis plusieurs mois en club, où il est devenu un membre très important. Pour le reste, il n’y a pas vraiment de surprise. Eduardo Camavinga est convoqué en tant que latéral gauche, alors que Jordan Veretout a été préféré à son coéquipier à l’OM, Mattéo Guendouzi. Enfin, Deschamps a rappelé Moussa Diaby, qui n’était pas du Mondial, et fait toujours confiance à Olivier Giroud.

La liste complète :

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (RC Lens)

Défenseurs : Wesley Fofana (Chelsea), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern Munich), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Milieux : Kephren Thuram (OGC Nice), Youssouf Fofana (AS Monaco), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Jordan Veretout (OM)

Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), Kylian Mbappé (PSG), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach).