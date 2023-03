Equipe de France : Karim Benzema répond sans détour à Didier Deschamps

La suite après cette publicité

Voilà un nouvel épisode que l’on n’attendait pas forcément. Didier Deschamps a pris la parole hier dans Le Figaro, à quelques jours d’annoncer sa première liste post-Mondial (jeudi 16 octobre). Les Bleus affronteront les Pays-Bas et l’Irlande pour lancer leur campagne des éliminatoires de l’Euro. Le sélectionneur, prolongé en 2026 par la fédération, a abordé le cas Karim Benzema et son fameux forfait à la Coupe du Monde qui a fait tant de bruit. Il a donné sa version des faits de cette nuit du 19 au 20 novembre.

«Karim est meurtri car cette Coupe du monde représentait beaucoup pour lui. Il me dit : "C’est mort". Le diagnostic de notre médecin rejoint celui qu’on lui a donné à Madrid. On est restés ensemble une vingtaine de minutes. En le quittant, je lui dis : "Karim, il n’y a pas d’urgence. Tu organises ton retour avec le team manager". En me réveillant, j’apprends qu’il est parti. C’est sa décision, il ne vous dira pas le contraire, je la comprends et la respecte» expliquait-il.

Équipe de France : la grosse mise au point de Didier Deschamps sur Karim Benzema

Benzema sur son compte Instagram : «Sacré Didier… Bonne nuit.»

L’histoire aurait pu s’arrêter là, même si depuis le début, le clan du joueur donne une autre version, notamment comme quoi le Ballon d’Or 2022 aurait pu être remis sur pied bien avant la finale, et donc éventuellement rejouer durant la Coupe du Monde. Il n’en a rien été. Des rumeurs ont même fait état d’un groupe qui vivait beaucoup mieux sans le Madrilène. Ici aussi, Deschamps s’inscrit en faux. Mais trop tard, le mal est fait et dans la nuit après la publication de l’interview de DD, Benzema a répondu de manière véhémente.

Il a publié sur son compte Instagram deux storys. Sur la première, il s’agit d’une capture d’écran avec certains propos du sélectionneur sur lesquels il a ajouté un émoji clown et ajouté la phrase : «Mais quelle audace». Sur la seconde, c’est une vidéo du snapchatteur Ritchie répétant «menteur, toi t’es un menteur.» Au-dessus de cet extrait, Benzema y a ajouté la mention «Sacré Didier… Bonne nuit.» Voilà une nouvelle preuve, s’il en fallait une, que les deux hommes ne seront jamais sur la même longueur d’onde.