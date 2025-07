Steven Nzonzi quitte l’Iran pour des raisons d’insécurité

Sa signature au Sepahan SC l’été dernier avait fait grand bruit. Depuis la venue de Steven Nzonzi en Iran, d’autres gloires ou anciens joueurs confirmés ont posé leur bagage dans le championnat local comme Wissam Ben Yedder, Bryan Dabo ou encore Gaël Kakuta. Mais la guerre avec Israël le mois dernier a mis fin à l’aventure du champion du monde 2018. Ce dernier a annoncé son départ sur les réseaux sociaux.

«Merci au club, au staff et à mes coéquipiers. Ma famille et moi avons décidé qu’il était mieux pour nous de ne pas revenir, essentiellement pour des raisons de sécurité. J’ai essayé de trouver la force mais je n’ai pas pu», écrit le milieu de terrain de 36 ans. Il aura disputé 24 matches en première division pour un but et une passe décisive. Nzonzi est désormais libre. Il s’entraîne actuellement avec Stoke City en Championship.