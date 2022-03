Brésil-Chili : les compositions officielles

Leader de la zone Amérique du Sud, déjà assuré de sa présence au Qatar, le Brésil reçoit le Chili au Maracanã (un match à suivre en direct commenté sur FM à 00h30). Sixième, la Roja de Martin Lasarte doit faire un exploit à Rio de Janeiro pour ne pas hypothéquer ses chances de qualification avant l'ultime journée, et un match couperet face à l'Uruguay.

Pour ce match, Tite propose un 4-3-3, avec Alisson dans le but, protégé par Danilo, Marquinhos, Thiago Silva et Guilherme Arana. Au milieu, Casemiro et Fred sont accompagnés par Lucas Paqueta. Devant, Neymar est lui entouré par Vinicius Jr et Antony. En face, le Chili se présente en 3-5-2, avec Medel en patron de la défense, Arturo Vidal et Charles Aranguiz au milieu et le duo Vargas-Sanchez devant.

Les compositions d'équipes :

Brésil : Alisson - Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Guilherme Arana - Casemiro, Fred, Paqueta - Antony, Neymar, Vinicius Jr

Chili : Bravo - Paulo Díaz, Medel, Enzo Roco - Isla, Baeza, Vidal, Aránguiz, Suazo - Vargas, Alexis Sánchez