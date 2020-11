Mattéo Guendouzi explique pourquoi il se sent mieux au Hertha Berlin

Mattéo Guendouzi (21 ans) découvre la Bundesliga depuis quelques semaines. Prêté dans les dernières heures du mercato au Hertha Berlin par Arsenal pour une saison, le milieu de terrain commence à prendre ses marques avec trois rencontres disputés, dont deux titularisations. A Téléfoot ce dimanche matin, l'international Espoirs, qui a brillé avec les Bleuets cette semaine concède avoir changé des choses dans son environnement proche qui lui ont permis de retrouver de meilleures sensations sur le terrain.

«J’avais besoin de prendre du plaisir sur le terrain et de rependre de la confiance. Ça a pu surprendre certaines personnes mais elles ne connaissent pas le championnat allemand. Il y a eu des discussions avec mon agent et pas mal de clubs mais ça ne s’est pas fait pour certaines raisons. Il faut accepter les choix d’entraîneur mais il ne faut pas oublier que j’ai disputé 80 matches avec Arsenal en 2 saisons. C’est une des fois dans ma carrière où j’avais moins de temps de jeu et j’avais besoin de m’éclater comme à mes débuts avec Arsenal. J’ai changé deux ou trois choses autour de moi, j’ai un nouvel environnement avec de nouvelles personnes de confiance. Je me sens libéré et mieux » assure le numéro 8 du club de la capitale allemande.