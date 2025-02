Le PSG refuse de décaler son match contre Lille

Plus tôt dans la journée, L’Équipe nous informait du souhait de Lille de reporter son match de Ligue 1 face au PSG, prévu samedi prochain à 21h05. La raison ? S’offrir une plus longue récupération afin de préparer son 1/8e de finale aller de Ligue des Champions face à Dortmund, programmé trois jours plus tard (mercredi 4 mars). Mais à en croire L’Équipe, cette demande n’est pas du goût du PSG.

Au départ, le club francilien avait demandé d’avancer son 1/4 de finale de Coupe de France face à Saint-Brieuc à mardi prochain, plutôt que mercredi, ce que le diffuseur France TV a finalement refusé. Une demande qui aurait ainsi permis de déplacer la rencontre face à Lille au vendredi, plutôt qu’au samedi, mais la LFP aurait également rejeté cette possibilité. Désormais, Paris espère donc le maintien de son match face au LOSC, afin d’éviter une séquence de 10 jours entre le déplacement à Lyon, ce dimanche, et le 1/8e de finale aller de C1 contre Liverpool, le 5 mars, sans aligner son équipe type (Paris prévoit de faire tourner face à Saint-Brieuc).