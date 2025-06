Pedro prolonge avec la Lazio

Ce lundi, la Lazio Rome a annoncé la prolongation de contrat de Pedro. Légende du FC Barcelone depuis son passage entre 2004 et 2015, l’ailier de 37 ans a continué de mener une carrière ambitieuse après son passage en Catalogne. Passé par Chelsea, l’Espagnol s’éclate depuis 2021 avec la Lazio Rome. Auteur de plusieurs fulgurances cette saison encore, l’attaquant droit va donc continuer l’aventure dans la capitale italienne, comme l’a annoncé le club romain :

La suite après cette publicité

«La SS Lazio annonce le renouvellement du contrat du footballeur Pedro Rodríguez, qui restera sous le maillot des Biancoceleste jusqu’au 30 juin 2026. Champion du monde et d’Europe, vainqueur de tous les grands trophées internationaux de clubs, Pedro a su incarner les valeurs d’expérience, d’équilibre et de dévouement sur et en dehors du terrain. Avec le maillot de la Lazio, il a disputé 176 matches et inscrit 34 buts, devenant une référence pour l’équipe. Le renouvellement s’inscrit dans une logique de continuité et de concrétisation : l’expérience et la fiabilité de Pedro seront des ressources fondamentales pour affronter la prochaine saison avec solidité.»