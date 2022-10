Clermont - Brest : les compositions officielles

Clermont peut continuer son très bon début de saison et revenir à 3 pts de l'OM et des places européennes ce dimanche. Les Auvergnats accueillent Brest, lanterne rouge, à 15h. Les Bretons, qui restent sur 6 défaites et 2 nuls en championnat, n'ont pas connu d'effet rebond suite au limogeage de Der Zakarian, s'inclinant lourdement à Nantes dimanche dernier (1-4).

Pour cette affiche, Pascal Gastien retrouve Gonalons au milieu de terrain, aux côtés de Gastien fils. Andric sera en pointe, probablement devant le duo Cham - Khaoui. Pour Brest, le 4-2-3-1 verra Slimani en pointe devant Pereira Lage, avec Del Castillo côté gauche et Honorat côté droit. Lees-Melou et Camara seront devant la défense, Duverne et Fadiga dans les couloirs.

Les compositions

Clermont : Diaw - Seidu, Wieteska, Caufriez - Magnin, Gonalons, Gastien (cap.), Borges - Cham, Khaoui - Andric

Brest : Bizot - Fadiga, Chardonnet (cap.), Brassier, Duverne - Camara, Lees-Melou - Honorat, Pereira Lage, Del Castillo - Slimani

