Liverpool : Sadio Mané pense de plus en plus au FC Barcelone

30 ans après, Liverpool a enfin retrouvé une place sur le trône. Sacrés champion de Premier League il y a quelques semaines, les Reds ont réalisé une grosse saison sur la scène nationale en finissant le championnat anglais avec 99 points, soit dix-huit de plus que leur dauphin Manchester City. Et pour aller chercher ce titre, la formation de Jürgen Klopp a pu compter sur Sadio Mané, auteur de 18 buts et 9 caviars en 35 apparitions.

Désormais, avec cet objectif rempli, l'international sénégalais (61 capes, 16 réalisations) va-t-il continuer avec les pensionnaires d'Anfield, alors que son contrat court jusqu'en 2023 ? Récemment, les médias espagnols et notamment Sport affirmaient que ce dernier avait été proposé au... FC Barcelone, qui agite la planète football depuis plusieurs jours et cette humiliation face au Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions, à Libsonne (2-8). Mais ce samedi, Mundo Deportivo va plus loin.

Mané-Koeman, acte II ?

D'après les informations du média catalan, Sadio Mané semble ouvert à un départ, et plus précisément du côté de la Catalogne. Le joueur âgé de 28 ans, qui apprécierait le FC Barcelone, verrait d'un bon œil le changement en cours du côté des Blaugranas, avec pour débuter la nomination de Ronald Koeman au poste d'entraîneur. Un coach que connaît bien le Sénégalais puisqu'ils ont passé deux saisons ensemble à Southampton, entre 2014 et 2016.

Mundo Deportivo ajoute que «sa relation avec Klopp est bonne, mais pas autant qu'il y a quelque temps». La publication espagnole développe en effet, en expliquant que le Red est moins exposé que des joueurs comme Mohamed Salah, Roberto Firmino ou encore Jordan Henderson, alors que sa saison a été très bonne. De là à partir au Barça, il y a encore du chemin. MD parle d'un possible transfert à 120M€, un prix exorbitant aujourd'hui pour le FC Barcelone, qui doit d'abord régler le cas Lionel Messi. Mais Sadio Mané, lui, ne serait pas contre un nouveau challenge.