Le LOSC a choisi Jocelyn Gourvennec pour son banc de touche !

Contrairement aux autres grosses écuries du championnat, le vainqueur de la dernière édition de la Ligue 1 est encore dans le flou concernant divers point, dont son entraîneur. Mais après le départ de Christophe Galtier à Nice, les dirigeants des Dogues ont vite choisi son successeur. Et ça ne sera pas Claudio Ranieri, ni même Thiago Motta ou Patrick Vieira, qui ont déjà trouvé un banc.

La suite après cette publicité

Comme l'indique l'Equipe, il s'agit de Jocelyn Gourvennec, un entraîneur bien connu des fans de foot en France. L'ancien de Guingamp et des Girondins de Bordeaux va ainsi prendre les commandes du LOSC, alors qu'un mercato pour le moins mouvementé est à venir.

Un échec à Guingamp en dernière expérience

Un choix qui fera forcément parler, puisqu'il se voit là confier les rênes d'une équipe qui va disputer la Ligue des Champions et qui voudra probablement rééditer l'exploit en Ligue 1. Des sommets que Gourvennec n'a encore jamais côtoyé, lui qui devrait signer un contrat de deux ans avec l'écurie nordiste. Son palmarès ne se compose que d'un sacre en Coupe de France avec l'EAG en 2014.

Gourvennec reste d'ailleurs sur un échec à Guingamp, avec qui il a été relégué au terme de la saison 2018-2019 pour sa deuxième aventure sur le banc breton. Depuis, il n'a plus entraîné, mais on avait pu le voir dans le rôle de consultant sur les antennes du groupe Canal. Un joli challenge s'offre désormais à lui. Il ne reste plus qu'à attendre l'officialisation du champion de France.